أخبار عاجلة

المقلب قلب بجد وحصلت خناقة وضرب بين 2 ستات بسبب حادثة قوية -
جومانا مراد: “ابني شبه أبوه وواخد عيوني” -
جومانا مراد: “خفت أكون أوفر في شخصية شيرين.. والرقابة خذفت مشاهد لي” -
جومانا مراد: “قدمت مع سامح عبدالعزيز علامات.. ويسرا حتة من قلبي” -
"سائق معدية" في زمن كورونا :"معايا أرواح ناس" -
جومانا مراد: “أدير حساباتي.. وفي أوقات فراغي أطبخ لزوجي وابني" -
الأسود في خطر بسبب كورونا -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - غدا .. ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام -
اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج لتحفيز إضافي

Print
رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج لتحفيز إضافي رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج لتحفيز إضافي

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك حاجة لمزيد من التحفيز لضمان انتعاش اقتصادي قوي من أزمة .

وقرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة مع التعهد باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد.

وأضاف جيروم باول في مؤتمر صحفي عبر بيان السياسة النقدية، الصادر اليوم الأربعاء: "قد يكون الأمر أن الاقتصاد سيحتاج إلى المزيد من الدعم لضمان التعافي القوي".

وقال باول: "لدينا عدد من الأبعاد التي لا يزال بإمكاننا من خلالها تقديم الدعم للاقتصاد حيث سياساتنا الائتمانية لا تخضع لحد معين من الدولارات، ويمكن توسيعها حسب الحاجة والقيام بأخرى جديدة".

وأوضح رئيس الفيدرالي أن البنك ليس في عجلة لرفع معدل الفائدة، معرباً عن قلقه أن الوباء يمكن أن يسبب أضراراً طويلة الأمد للاقتصاد.

وأشار باول إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من المتوقع أن يشهد انكماشاً غير مسبوق، مؤكداً على أن الاقتصاد قد يحتاج لدعم أكبر من الجميع.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 4.8 بالمائة بأكبر وتيرة منذ أزمة 2008.

وأكد باول أن الفيدرالي سوف يستمر في شراء السندات والأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية