رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج لتحفيز إضافي

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك حاجة لمزيد من التحفيز لضمان انتعاش اقتصادي قوي من أزمة فيروس كورونا.

وقرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة مع التعهد باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد.

وأضاف جيروم باول في مؤتمر صحفي عبر بيان السياسة النقدية، الصادر اليوم الأربعاء: "قد يكون الأمر أن الاقتصاد سيحتاج إلى المزيد من الدعم لضمان التعافي القوي".

وقال باول: "لدينا عدد من الأبعاد التي لا يزال بإمكاننا من خلالها تقديم الدعم للاقتصاد حيث سياساتنا الائتمانية لا تخضع لحد معين من الدولارات، ويمكن توسيعها حسب الحاجة والقيام بأخرى جديدة".

وأوضح رئيس الفيدرالي أن البنك ليس في عجلة لرفع معدل الفائدة، معرباً عن قلقه أن الوباء يمكن أن يسبب أضراراً طويلة الأمد للاقتصاد.

وأشار باول إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من المتوقع أن يشهد انكماشاً غير مسبوق، مؤكداً على أن الاقتصاد قد يحتاج لدعم أكبر من الجميع.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 4.8 بالمائة بأكبر وتيرة منذ أزمة 2008.

وأكد باول أن الفيدرالي سوف يستمر في شراء السندات والأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.