الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة ويتعهد بدعم الاقتصاد

مباشر-أحمد شوقي: قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، متعهداً باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من وباء كورونا.

وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان السياسة النقدية، الصادر اليوم الأربعاء، إنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، وفقاً لتوقعات المحللين.

وأضاف البيان: "يلتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب، وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

وفي آخر اجتماع له الشهر الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما أطلق برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار، فضلاً عن تعهد بشراء كميات غير محدودة من الأصول بعد ذلك لدعم الأسواق.

وأضاف الفيدرالي أن تفشي فيروس كورونا يتسبب في معاناة بشرية واقتصادية هائلة في الولايات المتحدة وحول العالم، حيث تؤدي الإجراءات المتخذة لحماية الصحة العامة في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وتصاعد في فقدان الوظائف.

كما أدى ضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير إلى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين، بحسب البيان.

وذكر الفيدرالي أن أزمة الصحة العامة المستمرة ستؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والعمالة والتضخم على المدى القريب، وستشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.

وتابع البيان: "في ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تثبيت معدل الفائدة، كما تتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تثق في أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار".

وأضاف البيان: "ستواصل اللجنة رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك التطورات العالمية وضغوط التضخم الهبوطية، وستستخدم أدواتها حسب الحاجة لدعم الاقتصاد".

كما أكد الفيدرالي على دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات من خلال مواصلة شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري لدعم الأداء السلس للسوق.