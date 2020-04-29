دول الخليج تفتح تحقيق "مكافحة إغراق" ضد واردات خلائط الألمنيوم الصينية

مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم.

وأوضحت الأمانة العامة لدول الخليج، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن التحقيق سيشمل منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم التي تزيد عن "0,2" ملم وبحد أقصاء "8 " ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.

وتابعت: "التي تندرج تحت البندين الجمركين (76061200- 76069200) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء المنتجات من خلائط الألمنيوم المعالجة حراريآ، والمطلية، والملمعة، وتلك المستخدمة في صناعة المشروبات وأغطيتها، والتي تقدمت بها شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) باسم الصناعةالخليجية، وذلك وفقآ لأحكام المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد".

وأوضحت الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وأشار البيان، إلى قيام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.

وأكمل، أن ذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية في الدول المعنية بالتحقيق عند المستوى نفسه التجاري.

وأسفرت المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.

ودعا مكتب الأمانة الفنية الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة النشرة والتي يمكن طلب الاشتراك بها.