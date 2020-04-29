إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتراجع للأسبوع الرابع

مباشر - أحمد شوقي: تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً، ليواصل الهبوط للأسبوع الرابع على التوالي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في التقرير الأسبوعي الصادر اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تراجع بنحو 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل/نيسان الجاري ليسجل إلى 12.100 مليون برميل يومياً.

ولجأ المنتجون في الولايات المتحدة لخفض الإنتاج مع انهيار أسعار النفط.

وارتفعت صادرات النفط الأمريكية بنحو 412 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.302 مليون برميل يومياً.

كما صعدت واردات الولايات المتحدة من الخام لتسجل 5.302 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنصرم، مقابل 4.937 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

ومع زيادة الصادرات بأكثر من الواردات، تراجع صافي واردات الخام في الولايات المتحدة بنحو 47 ألف برميل يومياً ليسجل مليوني برميل يومياً.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت المخزونات الأمريكية بنحو 9 ملايين برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي

وبحلول الساعة 4:27 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 27.8 بالمائة مسجلاً 15.77 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 11.2 بالمائة إلى 22.75 دولار للبرميل.