أخبار عاجلة

المقلب قلب بجد وحصلت خناقة وضرب بين 2 ستات بسبب حادثة قوية -
جومانا مراد: “ابني شبه أبوه وواخد عيوني” -
جومانا مراد: “خفت أكون أوفر في شخصية شيرين.. والرقابة خذفت مشاهد لي” -
جومانا مراد: “قدمت مع سامح عبدالعزيز علامات.. ويسرا حتة من قلبي” -
"سائق معدية" في زمن كورونا :"معايا أرواح ناس" -
جومانا مراد: “أدير حساباتي.. وفي أوقات فراغي أطبخ لزوجي وابني" -
الأسود في خطر بسبب كورونا -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - غدا .. ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام -
اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتراجع للأسبوع الرابع

Print
إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتراجع للأسبوع الرابع إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتراجع للأسبوع الرابع

مباشر - أحمد شوقي: تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً، ليواصل الهبوط للأسبوع الرابع على التوالي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في التقرير الأسبوعي الصادر اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تراجع بنحو 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل/نيسان الجاري ليسجل إلى 12.100 مليون برميل يومياً.

ولجأ المنتجون في الولايات المتحدة لخفض الإنتاج مع انهيار النفط.

وارتفعت صادرات النفط الأمريكية بنحو 412 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.302 مليون برميل يومياً.

كما صعدت واردات الولايات المتحدة من الخام لتسجل 5.302 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنصرم، مقابل 4.937 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

ومع زيادة الصادرات بأكثر من الواردات، تراجع صافي واردات الخام في الولايات المتحدة بنحو 47 ألف برميل يومياً ليسجل مليوني برميل يومياً.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت المخزونات الأمريكية بنحو 9 ملايين برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي

وبحلول الساعة 4:27 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 27.8 بالمائة مسجلاً 15.77 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 11.2 بالمائة إلى 22.75 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

شبكة عيون الإخبارية