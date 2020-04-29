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الأوقاف الأردنية تؤكد استمرارية اغلاق المساجد في الوقت الراهن

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الأوقاف الأردنية تؤكد استمرارية اغلاق المساجد في الوقت الراهن الأوقاف الأردنية تؤكد استمرارية اغلاق المساجد في الوقت الراهن

جى بي سي نيوز :- أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاستمرارية في إغلاق المساجد في الوقت الراهن.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري، إن قرار إغلاق المساجد ما زال نافذا، ولم يصدر أي قرار مخالفا لذلك، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرار وعدم مخالفته. وأوضح أن قرار استمرارية إغلاق المساجد مرتبط بلجنة الأوبئة وما يصدر عنها من توصيات، إضافة إلى أن الصلوات الجهرية تقع ضمن فترة الحظر الممتدة من الساعة 6 مساء، ولغاية الساعة 10 صباحا. وأكد أن وزارة الأوقاف تعي تماما وتدرك الأثر النفسي الذي خلفه قرار الإغلاق على المواطنين، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، والذين يعمرون بيوت الله تعالى بالصلاة والذكر، داعيا الله تعالى أن يرفع البلاء عن وطننا وامتنا لتعود المساجد عامرة بروادها، وأن يتقبل الطاعات من الجميع.

جي بي سي نيوز

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