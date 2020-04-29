أخبار عاجلة

المقلب قلب بجد وحصلت خناقة وضرب بين 2 ستات بسبب حادثة قوية -
جومانا مراد: “ابني شبه أبوه وواخد عيوني” -
جومانا مراد: “خفت أكون أوفر في شخصية شيرين.. والرقابة خذفت مشاهد لي” -
جومانا مراد: “قدمت مع سامح عبدالعزيز علامات.. ويسرا حتة من قلبي” -
"سائق معدية" في زمن كورونا :"معايا أرواح ناس" -
جومانا مراد: “أدير حساباتي.. وفي أوقات فراغي أطبخ لزوجي وابني" -
الأسود في خطر بسبب كورونا -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - غدا .. ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام -
اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين السورية ومقتل 10 على الاقل .. بالفيديو

Print
تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين السورية ومقتل 10 على الاقل .. بالفيديو تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين السورية ومقتل 10 على الاقل .. بالفيديو

جي بي سي نيوز :- افاد مراسلنا في سوريا الثلاثاء، بوقوع تفجير استهدف السوق الشعبي بمدينة عفرين شمال غربي البلاد، قرب مقرّ للتجنيد.

ونقل مراسلنا عن ناشطين قولهم، إن التفجير تم بسيارة مفخخة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأنه تم تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقا لتقارير أولية.

وقالت الوكالة دون ذكر مصادرها، إن الانفجار "هجوم إرهابي".

وتسيطر على مدينة عفرين منذ مارس 2018 فصائل سورية موالية لأنقرة، إثر عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي منذ عامين شمال غربي سوريا.


المصدر: RT


جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
شاهد بالفيديو.. رجل ينجو من الموت

شاهد بالفيديو.. رجل ينجو من الموت

بالفيديو.. دورية تركية روسية مشتركة في طريق "ام 4"

بالفيديو.. دورية تركية روسية مشتركة في طريق "ام 4"

بالفيديو.. افتتاح أبواب مساجد البوسنة بعد الإغلاق بسبب كورونا

بالفيديو.. افتتاح أبواب مساجد البوسنة بعد الإغلاق بسبب كورونا

محتجو لبنان ينطلقون في مواكب من بيروت إلى طرابلس .. بالفيديو

محتجو لبنان ينطلقون في مواكب من بيروت إلى طرابلس .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية