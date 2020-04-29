تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين السورية ومقتل 10 على الاقل .. بالفيديو

جي بي سي نيوز :- افاد مراسلنا في سوريا الثلاثاء، بوقوع تفجير استهدف السوق الشعبي بمدينة عفرين شمال غربي البلاد، قرب مقرّ للتجنيد.

ونقل مراسلنا عن ناشطين قولهم، إن التفجير تم بسيارة مفخخة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأنه تم تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقا لتقارير أولية.

وقالت الوكالة دون ذكر مصادرها، إن الانفجار "هجوم إرهابي".

وتسيطر على مدينة عفرين منذ مارس 2018 فصائل سورية موالية لأنقرة، إثر عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي منذ عامين شمال غربي سوريا.



المصدر: RT



