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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع التفاؤل بشأن علاج كورونا

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع التفاؤل بشأن علاج كورونا محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع التفاؤل بشأن علاج كورونا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع التفاؤل بشأن علاج كورونا ومع استمرار نتائج أعمال الشركات.

جاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع إعلان شركة "جيلياد" تطورات إيجابية بشأن تجربة مبدئية لعلاج كورونا.

وتنتظر الأسواق العالمية نتائج اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بعدم قيامه بتغيير معدل الفائدة الذي يتراوح حالياً بين صفر و 0.25 بالمائة.

لكن المستثمرون يترقبون مدى رؤية البنك المركزي الأمريكي للوضع الاقتصادي الحالي، وآفاق السياسة النقدية المستقبلية.

وأعلنت العديد من الشركات والبنوك الأوروبية أدائها المالي اليوم، حيث كشف "دويتشه بنك" عن تراجع الأرباح الفصلية بنحو 67 بالمائة، كما انخفضت أرباح "إيرباص" بنحو 50 بالمائة خلال الربع الأول.

كما انخفضت أرباح "باركليز" بنحو 43 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع المعروض النقدي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما سجلت الواردات الألمانية أكبر هبوط في 4 سنوات.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.7 بالمائة عند مستوى 347.06 نقطة، وارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 2.6 بالمائة إلى مستوى 6115.2 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 2.9 بالمائة عند مستوى 11107.7 نقطة، وزاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 2.2 بالمائة عند 4671.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 1.0855 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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