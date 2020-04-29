"ساما": البنوك السعودية تدعم مكافحة جائحة كورونا بـ100 مليون ريال

الرياض - مباشر: أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن البنوك السعودية تعهدت بالاستمرار المشاركة خلال الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء كورونا؛ وذلك استشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية.

وأشاد أحمد بن عبدالكريم الخليفي، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، بمبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال.

وأشار الخليفي، إلى أن هذه المساهمة من البنوك ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقها مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد عن 160 مليون ريال.

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