محدث.. النفط الأمريكي يعزز مكاسبه لـ32% بعد بيانات المخزونات

مباشر: وسع النفط الأمريكي مكاسبه خلال تعاملات اليوم الأربعاء لأكثر من 32 بالمائة، مع تجاوز خام برنت 22 دولاراً للبرميل بعد بيانات المخزونات.

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من توقعات المحللين.

واستفاد الذهب الأسود من الآمال بشأن إمكانية فتح الاقتصاد العالمي بسرعة تتجاوز التوقعات، خاصة مع عودة تدريجية في بعض الدول والولايات الأمريكية مؤخراً.

وأعلنت شركة "جيلياد ساينس" الأمريكية اليوم نتائج إيجابية بشأن تجارب سريرية لعلاج فيروس كورونا..

ولا تزال معضلة انهيار الطلب العالمي على النفط - الناجمة عن تفشي وباء كورونا - قائمة وسط استمرار عمليات الإغلاق الوطني في غالبية أنحاء العالم رغم اعتزام البعض تخفيف هذه القيود.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 12.1 بالمائة ليسجل 22.90 دولار للبرميل.

وبالنسبة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران فشهد ارتفاعاً بأكثر من 32بالمائة ليصل إلى 16.35 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط إلى تقلبات حادة في تداولات أمس الثلاثاء.