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"بوينج" تعتزم تسريح 10% من موظفيها

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"بوينج" تعتزم تسريح 10% من موظفيها "بوينج" تعتزم تسريح 10% من موظفيها

مباشر: قررت شركة بوينج تقليص القوى العاملة بنحو 10 بالمائة، وسط انخفاض حاد في الطلب على السفر بسبب التداعيات الرامية لمكافحة وباء كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج "ديف كالهون" في رسالة للموظفين، اليوم الأربعاء: "بدأنا في اتخاذ إجراءات لخفض عدد موظفينا بنسبة 10 بالمائة تقريبًا من خلال مزيج من عمليات التسريح الطوعية وغير الطوعية للعمال حسب الضرورة".

وأوضح "ديف" إن بوينج ستحتاج إلى إجراء تخفيضات أعمق في القطاعات الأكثر تعرضًا للعملاء التجاريين بنسبة تصل إلى 15 بالمائة عبر الطائرات التجارية وشركات الخدمات.

ويبلغ عدد موظفي بوينج حوالي 160 ألف موظف حول العالم، ما يعني ان خفض الوظائف يهدد 16 ألف موظف على الأقل.

وكانت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع الطيران قد أعلنت اليوم التحول للخسائر في الربع الأول من العام الجاري، مع هبوط الإيرادات بنحو 26 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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