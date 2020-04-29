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مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار تتهاوى 20% خلال مارس

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مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار تتهاوى 20% خلال مارس مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار تتهاوى 20% خلال مارس

مباشر - زينب محمود: تهاوت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال مارس/آذار الماضي، بفعل تداعيات كورونا والإغلاق الوطني

وأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، هبوط مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار بنسبة 20.8 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي على أساس شهري ليسجل 88.2 نقطة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل قيد الإنتظار في الولايات المتحدة سوف تتراجع بنسبة 13.3 بالمائة خلال  الشهر المنقضي.

وبحسب البيانات، جاء انخفاض مبيعات المنازل بفعل الإغلاق الوطني الناجم عن تفشي كورونا ما قلص القوائم والعقود الجديدة.

وأشار كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية "لورانس يون" إلى غياب موسم الشراء المعتاد في الربيع، لذا فإن الارتداد في وقت لاحق من العام لن يكون كافياً لتعويض خسارة المبيعات في الربع الثاني".

وأضاف إنه "بشكل عام، من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل بنسبة 14 بالمائة خلال العام الجاري".

أما على أساس سنوي، تراجع مؤشر مبيعات المنازل قيد الإنتظار في الولايات المتحدة بنحو 16.3 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وبحلول الساعة 2:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 99.607.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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