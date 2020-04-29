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بنك اليابان يعتزم تحفيز البنوك لإقراض الشركات الصغيرة

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بنك اليابان يعتزم تحفيز البنوك لإقراض الشركات الصغيرة بنك اليابان يعتزم تحفيز البنوك لإقراض الشركات الصغيرة

مباشر: يخطط بنك اليابان لإصدار نظام جديد لمكافأة للمؤسسات المالية على إقراض الشركات الصغيرة، في محاولة لدعم الاقتصاد أمام تأقير فيروس كورونا.

وقال محافظ بنك اليابان "هاروهيكو كورودا" خلال حديثه أمام البرلمان، يوم الأربعاء إن بنك اليابان سيضع خطة جديدة في أقرب وقت ممكن لمكافأة المؤسسات المالية على إقراض الشركات الصغيرة التي تعاني في أعقاب ، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف كورودا إن بنك اليابان يدرس سبل تشجيع المؤسسات المالية للاستفادة من البرامج الحكومية، عن طريق خطة يمول فيها البنك المركزي القروض التي تقدمها البنوك التجارية للشركات الصغيرة عبر البرامج الحكومية.

وكانت اليابانية قد خصصت جزءًا من حزمة التحفيز البالغة 1.1 تريليون دولار، لتقديم قروضاً بفوائدة متدنية للشركات التي تضررت من تراجع المبيعات بسبب تأثيرات "كوفيد-19".

وأشار محافظ المركزي الياباني إلى أن البنك سيدفع أيضاً فائدة بنحو 0.1 بالمائة للبنوك التجارية التي تعزز مثل هذا النوع من الإقراض.

وأبلغ كورودا البرلمان إنه "بمجرد أن تكون لدينا فكرة أوضح عن تفاصيل البرامج الحكومية  نأمل في وضع هذا المخطط في أقرب وقت ممكن".

وكان البنك المركزي في اجتماع سياسته النقدية الاثنين الماضي قرر توسيع سياسيته النقدية لمكافحة التداعيات الآخذة في الاتساع بسبب الوباء، والذي دفع الاقتصاد إلى حافة الركود العميق.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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