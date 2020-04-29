محدث.. الدولار يهبط عالمياً بعد بيانات اقتصادية وقبيل قرار الفيدرالي

مباشر: واصل الدولار الأمريكي هبوطه مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات النمو الاقتصادي وقبيل قرار السياسة النقدية.

وانتهت أطول فترة نمو في تاريخ الاقتصاد الأمريكي، بعدما انكمش بنحو 4.8 المائة خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر وتيرة منذ عام 2008.

كما تهاوت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنحو 20 بالمائة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ عام 2011.

وتتطلع الأسواق إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، لرصد رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي وآفاق السياسة النقدية مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

وتستمر تحركات الولايات الأمريكية بشأن إعادة فتح اقتصادها تدريجياً، مع قرار بعض الولايات بالسماح بعودة أنشطة اقتصادية واجتماعية.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا مليون شخص في الولايات المتحدة، بينما أصابت ما يزيد عن 3 ملايين شخصاً عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1.0859 دولار، كما انخفض مقابل نظيره الياباني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 106.58 ين.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 1.2434 دولار، كما شهدت انخفاضاً أمام العملة السويسرية بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 0.9735 فرنك.

وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أدائه مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 99.731 وهو قرب أدنى مستوى منذ 15 أبريل/نيسان الجاري.