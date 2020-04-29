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مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات

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مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسوع المنقضي بأقل من التقديرات، بينما انخفضت مخزونات البنزين.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة صعدت 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل/نيسان الجاري مسجلة 527.6 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف ترتفع 11.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 3.7 مليون برميل خلال نفس الأسبوع.

وبحلول الساعة 2:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/حزيران بنحو 12.5 بالمائة ليسجل 23.02 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنحو 25.6 بالمائة مسجلاً 15.50 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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