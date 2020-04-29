أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - غدا .. ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام -
اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 16/5/2020 -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا -
الإمام الطيب - مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب | السبت 16/5/2020 | الحلقة الكاملة -
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار تتهاوى 20% خلال مارس

Print
مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار تتهاوى 20% خلال مارس مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار تتهاوى 20% خلال مارس

مباشر - زينب محمود: تهاوت مبيعات المنازل قيد الإنتظار في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال مارس/آذار الماضي، بفعل تداعيات كورونا والإغلاق الوطني

وأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، هبوط مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار بنسبة 20.8 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي على أساس شهري ليسجل 88.2 نقطة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل قيد الإنتظار في الولايات المتحدة سوف تتراجع بنسبة 13.3 بالمائة خلال  الشهر المنقضي.

وبحسب البيانات، جاء انخفاض مبيعات المنازل بفعل الإغلاق الوطني الناجم عن تفشي كورونا ما قلص القوائم والعقود الجديدة.

وأشار كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية "لورانس يون" إلى غياب موسم الشراء المعتاد في الربيع، لذا فإن الارتداد في وقت لاحق من العام لن يكون كافياً لتعويض خسارة المبيعات في الربع الثاني".

وأضاف إنه "بشكل عام، من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل بنسبة 14 بالمائة خلال العام الجاري".

أما على أساس سنوي، تراجع مؤشر مبيعات المنازل قيد الإنتظار في الولايات المتحدة بنحو 16.3 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وبحلول الساعة 2:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 99.607.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية