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التأمينات الاجتماعية السعودية توضح تأثير العودة للعمل على صرف تعويض "ساند"

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التأمينات الاجتماعية السعودية توضح تأثير العودة للعمل على صرف تعويض "ساند" التأمينات الاجتماعية السعودية توضح تأثير العودة للعمل على صرف تعويض "ساند"

الرياض- مباشر: قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، إن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة، لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند "والتي منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا .

وأضافت المؤسسة في بيان نقلاً عن وكالة الأنباء - واس، اليوم الأربعاء، أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تضمن تشكيل لجنة تضم كلاً من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وأوضحت أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة ومن ذلك ما تم إقراره مؤخراً بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال.

وأوضحت أن اللجنة قررت أن العودة للعمل المقرر مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهر مايو وأول شهر يونيو من هذا العام مالم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.

وأضافت التأمينات: "في حال تم لاحقاً فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستراجع اللجنة هذ القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية". 

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