"بوينج" تخسر 641 مليون دولار خلال الربع الأول

مباشر - زينب محمود: تحولت شركة بيونج إلى الخسائر في الربع الأول من العام الجاري، لكن صافي التدفقات النقدية الحرة جاء أفضل من التوقعات.

وأعلنت الشركة الأمريكية العاملة في مجال الطيران عبر نتائج الأعمال الصادرة اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي خسائر قدرها 641 مليون دولار (1.11 دولار لللسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل صافي ربح 2.15 مليار دولار (3.75 دولار للسهم) في الربع المماثل من العام الماضي.

وباستبعاد البنود غير المتكررة بلغ نصيب السهم من الخسائر 1.70 دولار، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.60 دولار.

وبالنسبة لإيرادات شركة بوينج، فتراجعت بنحو 26 بالمائة لتصل إلى 16.91 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري..

وكانت التقديرات تشير إلى أن شركة الطيران سوف تسجل إيرادات بقيمة 17.33 مليار دولار في الربع الماضي

وتهاوت التدفقات النقدية للشركة الأمريكية للتحول إلى سالب 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل تدفق نقدي حر موجب بقيمة 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتواجه الشركة أزمة تراجع الطلب بسبب انتشار الفيروس، بالإضافة إلى التأخير لأكثر من عام لطائرتها "737 ماكس" بعد حادثي إندونيسيا وأثيوبيا.

وكانت التوقعات تشير إلى إن التدفقات النقدية سوف تبلغ سالب 5.94 مليار دولار خلال الربع الأول.