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"داو جونز" يرتفع 400 نقطة بالمستهل وسط تفاؤل حيال كورونا

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"داو جونز" يرتفع 400 نقطة بالمستهل وسط تفاؤل حيال كورونا "داو جونز" يرتفع 400 نقطة بالمستهل وسط تفاؤل حيال كورونا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط زخم نتائج الأعمال وتطورات إيجابية بشأن علاج لفيروس كورونا.

وتحسنت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، بعد أن أعلنت شركة الأدوية  الأمريكية "جيلياد" أن التجربة الأولية لعلاج كورونا أظهرت نتائج إيجابية.

واستمرت الشركات الأمريكية في إعلان نتائج الأعمال الفصلية، حيث أعلنت جنرال إليكتريك تسجيل أرباحاً أقل من التوقعات، بينما كانت الخسائر من نصيب شركة بوينج.

وعلى الجانب الآجر، كشفت بيانات اقتصادية انكماش الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ 2008.

وتترقب الأسواق نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

وتجاوزت إصابات "كوفيد-19" مليون شخص أمريكي، وسط إصابة ما يزيد عن 3 ملايين عالمياً، وسط إجرءات الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية لتخفيف قواعد التخفيف الوطني.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.7 بالمائة وهو ما يعادل 400 نقطة، ليصل إلى 24501.6.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.9 بالمائة إلى 2917.2 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 2.2 نقطة إلى 8795.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 99.698.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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