محدث.. النفط الأمريكي يقفز 25% مع آمال فتح الاقتصاد

مباشر: وسع النفط الأمريكي مكاسبه خلال تعاملات اليوم الأربعاء لأكثر من 25 بالمائة، مع تجاوز خام برنت 22 دولاراً للبرميل.

واستفاد الذهب الأسود من الآمال بشأن إمكانية فتح الاقتصاد العالمي بسرعة تتجاوز التوقعات، خاصة مع عودة تدريجية في بعض الدول والولايات الأمريكية مؤخراً.

وأعلنت شركة "جيلياد ساينس" الأمريكية اليوم نتائج إيجابية بشأن تجارب سريرية لعلاج فيروس كورونا.

وكان النفط قد تلقى دعما في وقت مبكر من تعاملات اليوم من بيانات لمعهد البترول الأمريكي أظهرت أن مخزونات النفط الأمريكي قفزت بنحو 10 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل/نيسان الجاري لتصل إلى 510 ملايين برميل.

لكن هذه الزيادة كانت أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراكم بنحو 10.6 مليون برميل في الأسبوع المنقضي.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية بشأن المخزونات النفطية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ولا تزال معضلة انهيار الطلب العالمي على النفط - الناجمة عن تفشي وباء كورونا - قائمة وسط استمرار عمليات الإغلاق الوطني في غالبية أنحاء العالم رغم اعتزام البعض تخفيف هذه القيود.

وبحلول الساعة 1:39 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 12.2 بالمائة ليسجل 22.95 دولار للبرميل.

وبالنسبة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران فشهد ارتفاعاً بأكثر من 25.3 بالمائة ليصل إلى 15.46 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط إلى تقلبات حادة في تداولات أمس الثلاثاء.