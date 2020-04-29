"جيلياد" تعلن تطورات إيجابية بشأن علاج فيروس كورونا

مباشر: أعلنت شركة "جيلياد ساينسس" تطورات إيجابية حول تجربة مبدئية لعلاج فيروس كورونا، ليقفز سعر السهم بأكثر من 5 بالمائة.

وقالت شركة الأدوية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن النتائج الأولية لدواء خاص بعلاج كورونا أظهر أن 50 بالمائة من المرضى الذين تم علاجهم بالدواء الخاص بالشركة لمدة 5 أيام شهدت حالتهم تحسناً ملحوظاً.

وتابعت: "كما أن نصف المرضى خرجوا من المستشفى في غضون أسبوعين".

وتجري الشركة تجارب سريرية لعلاج فيروس كورونا، حيث تقسم المرضى إلى مجموعتين، الأولى تتلقى علاج "رمزيفير" لمدة 5 أيام بينما الثانية تتلقى العلاج طوال 10 أيام.

وأوضحت الشركة أن التجربة أشارت إلى أن 64.5 بالمائة من المرضى الذين حصلوا على العلاج لفترة أقل خرجوا من المستشفى، مقارنة بـ53.8 بالمائة من المجموعة التي تلقت العقار لمدة 10 أيام.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة "جيلياد" بنسبة 5.1 بالمائة مسجلاً 82.69 دولار.