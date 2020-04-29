أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - غدا .. ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام -
اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 16/5/2020 -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا -
الإمام الطيب - مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب | السبت 16/5/2020 | الحلقة الكاملة -
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"جيلياد" تعلن تطورات إيجابية بشأن علاج فيروس كورونا

Print
"جيلياد" تعلن تطورات إيجابية بشأن علاج فيروس كورونا "جيلياد" تعلن تطورات إيجابية بشأن علاج فيروس كورونا

مباشر: أعلنت شركة "جيلياد ساينسس" تطورات إيجابية حول تجربة مبدئية لعلاج ، ليقفز سعر السهم بأكثر من 5 بالمائة.

وقالت شركة الأدوية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن النتائج الأولية لدواء خاص بعلاج كورونا أظهر أن 50 بالمائة من المرضى الذين تم علاجهم بالدواء الخاص بالشركة لمدة 5 أيام شهدت حالتهم تحسناً ملحوظاً.

وتابعت: "كما أن نصف المرضى خرجوا من المستشفى في غضون أسبوعين".

وتجري الشركة تجارب سريرية لعلاج فيروس كورونا، حيث تقسم المرضى إلى مجموعتين، الأولى تتلقى علاج "رمزيفير" لمدة 5 أيام بينما الثانية تتلقى العلاج طوال 10 أيام.

وأوضحت الشركة أن التجربة أشارت إلى أن 64.5 بالمائة من المرضى الذين حصلوا على العلاج لفترة أقل خرجوا من المستشفى، مقارنة بـ53.8 بالمائة من المجموعة التي تلقت العقار لمدة 10 أيام.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة "جيلياد" بنسبة 5.1 بالمائة مسجلاً 82.69 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية