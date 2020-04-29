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أرباح "ستاربكس" تتراجع 50% خلال 3 أشهر

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أرباح "ستاربكس" تتراجع 50% خلال 3 أشهر أرباح "ستاربكس" تتراجع 50% خلال 3 أشهر

مباشر: تراجعت أرباح شركة "ستاربكس" بنحو 50.5 بالمائة خلال الربع المالي الثاني، وسط تحذيرات من زيادة تأثير كورونا على أعمالها.

وكشفت الشركة الأمريكية العاملة في مجال المشروبات عبر نتائج أعمالها الفصلية والصادرة أمس الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي 328.4 مليون دولار (28 سنتاً للسهم)، مقابل 663.2 مليون دولار (53 سنتاً للسهم) خلال نفس الربع من عام 2019.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد المواد غير المكررة 32 سنتاً خلال الربع الماضي، مقارنة مع التوقعات البالغة 34 سنتاً.

كما انخفضت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 6.31 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن "ستاربكس" سوف تسجل عائدات بنحو 5.89 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يزداد تأثرها بتداعيات الكورونا في الربع المالي الثالث، قبل أن تستقر في الربع المالي الرابع والذي ينتهي في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت ستاربكس إن مبيعات نفس المتاجر تراجعت بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70 بالمائة خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغت الشركة توقعاتها المالية لعام 2020، مشيرة إلى "الطبيعة الديناميكية" لأزمة الكورونا.

كما قامت الشركة بتعليق برنامج إعادة شراء الأسهم، على الرغم من أنها تواصل دفع الأرباح الفصلية للمستثمرين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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