البيتكوين تتجاوز 8 آلاف دولار لأول مرة في شهرين

مباشر - سالي إسماعيل: غلب الارتفاع على الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة مكاسب عملة "البيتكوين" والتي تجاوزت حاجز 8 آلاف دولار للمرة الأولى في شهرين تقريباً.

وتواصل العملات الافتراضية الصعود خلال الأيام القليلة الماضية وسط مراقبة تطورات وباء "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة 217 ألف شخص عالمياً وأصاب ما يزيد عن 3 ملايين آخرين.

وسيطرت المكاسب على قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية، في حين تراجعت عملة تيثر منفردة.

وبحلول الساعة 12:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 4.8 بالمائة لتصل إلى 8123 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس/آذار.

وتبلغ القيمة السوقية لأكبر عملة إلكترونية حول العالم 149.08 مليار دولار، وفقاً للبيانات المتاحة على منصة "كوين ماركت كاب".

أداء البيتكوين خلال آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

كما صعدت عملة الإيثريوم بنسبة تزيد عن 5.3 بالمائة مسجلة 207.7 دولار لتشغل الترتيب الثاني في القائمة بقيمة سوقية قدرها 23 مليار دولار.

فيما شهدت عملة الريبل ارتفاعاً إلى مستوى 0.2191 دولار بزيادة تتجاوز 5.5 بالمائة لتصل قيمتها السوقية إلى 9.67 مليار دولار وتحل في المرتبة الثالثة.

بينما تراجعت عملة تيثر بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلة دولار واحد، حيث إن قيمتها مربوطة بقيمة العملة الأمريكية.

في حين سجلت عملة البيتكوين كاش 250.3 دولار بارتفاع 3.3 بالمائة.

وتأتي عملة تيثر في المركز الرابع بينما تتذيل البيتكوين كاش قائمة الخمسة الكبار مع قيمة سوقية تبلغ 6.37 مليار دولار و4.6 مليار دولار على الترتيب.

وفي نفس التوقيت، بلغت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية 233.1 مليار دولار مقارنة مع 223.2 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.