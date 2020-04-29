الاقتصاد الأمريكي يسجل أكبر انكماش فصلي منذ أزمة 2008

مباشر - سالي إسماعيل: انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بالقراءة الأولية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في عام 2008، ليضع نهاية للتوسع الاقتصادي الأطول على الإطلاق وسط عمليات الإغلاق جراء وباء كورونا.

وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي خلال بيان صادر على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكمش بوتيرة سنوية 4.8 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي مقارنة مع نمو بنحو 2.1 بالمائة في الربع الأخير من عام 2019.

وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

أداء الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2016 - (المصدر: مكتب التحليل الاقتصادي)

ويرجع أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الماضي جزئياً إلى الاستجابة لوباء "كوفيد-19"، حيث أصدرت الحكومات أوامر البقاء في المنزل في مارس/آذار.

وأشارت البيانات إلى أن هذه التدابير أدت إلى تغييرات سريعة في الطلب، مما دفع المستهلكين لإلغاء أو تأجيل خطط الإنفاق.

وتعكس التقديرات الأولية بشأن الأداء الاقتصادي في الربع الأول مساهمات سلبية من نفقات الاستهلاك الشخصي والاستثمارات الثابتة الخارجية والصادرات واستثمارات المخزونات الخاصة.

وتراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنحو 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 مقارنة مع زيادة 1.8 بالمائة في الربع السابق له، بينما هبطت الاستثمارات الثابتة الأجنبية بنحو 2.6 بالمائة مقارنة مع هبوط 0.6 بالمائة.

كما هبطت الصادرات بنحو 8.7 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 2.1 بالمائة في الربع الأخير من 2019.

في حين أنه كان هناك مساهمات إيجابية من الاستثمارات الثابتة المحلية وإنفاق الحكومة الفيدرالية وإنفاق الحكومات المحلية وحكومات الولايات.

وبالنسبة لمؤشر أسعار نفقات المستهلكين، فارتفع بنسبة 1.3 بالمائة في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي مقارنة مع زيادة 1.4 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 12:34 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن .02 بالمائة إلى 1.0847 دولار.