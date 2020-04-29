مؤسسة التمويل الأفريقية تعيّن رئيساً جديداً لمجلس إدارتها وتعلن عن تغييرات فيه

أعلنت مؤسسة التمويل الأفريقية (المشار إليها في ما يلي بـ"إيه إف سي" أو "المؤسسة")، وهي المزوّدة الرائدة لحلول البنية التحتيّة في أفريقيا، اليوم عن تعيين الدكتور كينغسلي أوبيورا رئيساً جديداً لمجلس إدارتها وكذلك تعيين السيد هنري أورو والسيدة سولا بروكسينوس والسيد باتشي بالديه في منصب المدراء غير التنفيذيين.

تعيين د. أوبيورا رئيساً لمجلس الإدارة

يجلب الدكتور أوبيورا، الذي يعتبر خبيراً اقتصادياً متميزاً يشغل حالياً أيضاً منصب نائب الحاكم (لشؤون السياسة الاقتصادية) للبنك المركزي النيجيري، 19 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية. وقد قدم المشورة لثلاثة رؤساء نيجيريين بشأن السياسة الاقتصادية، وكذلك حاكم البنك المركزي النيجيري ("سي بي إن").

وقبل ذلك، كان يشغل منصب المدير التنفيذي المناوب لصندوق النقد الدولي ("آي إم إف") في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه الصفة، كان عضواً في المجلس التنفيذي، ومسؤولاً بشكل جماعي عن إجراء العمليات اليومية لصندوق النقد الدولي. كما ساعد في تمثيل مصالح 23 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا، في المجلس.

يحمل الدكتور أوبيورا شهادتي دكتوراه، الأولى في الاقتصاد النقدي والدولي، والثانية في الاقتصاد القياسي من جامعة إيبادان، بنيجيريا وجامعة جورج واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية على التوالي.

يحل الدكتور أوبيورا محل الدكتور جوزيف نانا، الذي تقاعد من منصبه في مجلس إدارة "إيه إف سي" بعد ثلاث سنوات من الخدمة المتميزة للمؤسسة.