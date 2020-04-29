أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - غدا .. ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام -
اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 16/5/2020 -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا -
الإمام الطيب - مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب | السبت 16/5/2020 | الحلقة الكاملة -
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

مؤسسة التمويل الأفريقية تعيّن رئيساً جديداً لمجلس إدارتها وتعلن عن تغييرات فيه

Print
مؤسسة التمويل الأفريقية تعيّن رئيساً جديداً لمجلس إدارتها وتعلن عن تغييرات فيه مؤسسة التمويل الأفريقية تعيّن رئيساً جديداً لمجلس إدارتها وتعلن عن تغييرات فيه

أعلنت مؤسسة التمويل الأفريقية (المشار إليها في ما يلي بـ"إيه إف سي" أو "المؤسسة")، وهي المزوّدة الرائدة لحلول البنية التحتيّة في أفريقيا، اليوم عن تعيين الدكتور كينغسلي أوبيورا رئيساً جديداً لمجلس إدارتها وكذلك تعيين السيد هنري أورو والسيدة سولا بروكسينوس والسيد باتشي بالديه في منصب المدراء غير التنفيذيين.

تعيين د. أوبيورا رئيساً لمجلس الإدارة

يجلب الدكتور أوبيورا، الذي يعتبر خبيراً اقتصادياً متميزاً يشغل حالياً أيضاً منصب نائب الحاكم (لشؤون السياسة الاقتصادية) للبنك المركزي النيجيري، 19 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية. وقد قدم المشورة لثلاثة رؤساء نيجيريين بشأن السياسة الاقتصادية، وكذلك حاكم البنك المركزي النيجيري ("سي بي إن").

وقبل ذلك، كان يشغل منصب المدير التنفيذي المناوب لصندوق النقد الدولي ("آي إم إف") في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه الصفة، كان عضواً في المجلس التنفيذي، ومسؤولاً بشكل جماعي عن إجراء العمليات اليومية لصندوق النقد الدولي. كما ساعد في تمثيل مصالح 23 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا، في المجلس.

يحمل الدكتور أوبيورا شهادتي دكتوراه، الأولى في الاقتصاد النقدي والدولي، والثانية في الاقتصاد القياسي من جامعة إيبادان، بنيجيريا وجامعة جورج واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية على التوالي.

يحل الدكتور أوبيورا محل الدكتور جوزيف نانا، الذي تقاعد من منصبه في مجلس إدارة "إيه إف سي" بعد ثلاث سنوات من الخدمة المتميزة للمؤسسة.

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
خلاف الذهب.. هل يمثل المعدن الاستثمار الأبرز في عصر كورونا؟

خلاف الذهب.. هل يمثل المعدن الاستثمار الأبرز في عصر كورونا؟

المؤسسة الدولية الإسلامية تعتمد عمليات تمويلية بـ5.8 مليار دولار خلال 2019

المؤسسة الدولية الإسلامية تعتمد عمليات تمويلية بـ5.8 مليار دولار خلال 2019

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

ما سبب القفزة المفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي؟

ما سبب القفزة المفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي؟

شبكة عيون الإخبارية