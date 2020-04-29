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"جنرال إليكتريك" تسجل أرباحاً أقل من التوقعات خلال الربع الأول

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"جنرال إليكتريك" تسجل أرباحاً أقل من التوقعات خلال الربع الأول "جنرال إليكتريك" تسجل أرباحاً أقل من التوقعات خلال الربع الأول

مباشر: فشلت أرباح "جنرال إليكتريك" في االوفاء بالتوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تضرر وحدة الطيران والطاقة بسبب أزمة كورونا.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال الصناعة، اليوم الأربعاء، تحقيق صافي أرباح بقيمة 6.156 مليار دولار (70 سنتاً للسهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/أذار الماضي، مقابل 3.549 مليار دولار (41 سنتاً للسهم) في نفس الفترة قبل عام.

 

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 5 سنتات في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما فشل في الوفاء بالتوقعات التي كانت تشير إلى 8 سنتات.

وفيما يخص الإيرادات، تراجعت بنسبة 8 بالمائة لتسجل 20.524 مليار دولار في الربع الأول الماضي مقابل 22.202 مليار دولار المسجلة في نفس الربع قبل عام.

وسجلت الشركة تدفق نقدي سالب بنحو 2.21 مليار دولار في الربع الأول من العام، في حين كانت تقديراتها السابقة تشير إلى ملياري دولار.

 

وفشلت إيرادات قطاعات الطاقة والطيران في الوفاء بالتوقعات، في حين تجاوزت قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة تقديرات المحللين.

 

 وبالنسبة لتوقعات الربع الثاني، فتتوقع "جنرال إليكتريك" أن يكون أسوأ من الربع الأول وسيظهر فيه الأثر الكامل لضربة .

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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