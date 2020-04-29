مجموعة العشرين تدعو لإيجاد حلول تقنية للتحديات التنظيمية والإشرافية

الرياض ـ مباشر: أطلقت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية "هاكثون مجموعة العشرين للتسارع التقني (TechSprint)، وذلك بهدف تحفيز المشاركين على إيجاد حلول تقنية يمكن من خلالها مواجهة التحديات التنظيمية والإشرافية.

وتتضمن هذه التحديات التنظيمية والإشرافية، وفقا لبيان من مجموعة العشرين السعودية، اليوم الأربعاء، رفع التقارير التنظيمية والتحليلات، وإجراء الرقابة والإشراف، حيث تم إعدادها بناءً على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء بمجلس الاستقرار المالي.

وتعتمد هذه المنافسة أسلوب الهاكاثون وهي تحظى بدعم هيئة النقد السنغافورية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنصة APIX، ومشروع "التقنية التنظيمية لتسريع أعمال الجهات التنظيمية (R2A)".

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي: "نترقب نحن ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، من المجتمع العالمي للتقنية المالية المساعدة على توظيف حلول تقنية للتحديات المالية التنظيمية والإشرافية الملحة من بينها دعم الإطارين التنظيمي والاشرافي لمواجهة جائحة كوفيد-19".

وأضاف قائلا: "إن من شأن مبادرة مجموعة العشرين للتسارع التقني دعم جهود الجهات الإشرافية والتنظيمية في جني المنافع التقنية لضمان قدرة النظام المالي العالمي على مواصلة دعم الأسر والأعمال التجارية".

بدوره، أوضح رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، بنوا كايري، أن التسارع التقني يجسد إحدى المبادئ المحورية لمركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية والمتمثل في تطوير الجانب التقني لتحسين سير عمل النظام المالي العالمي.

وأضاف أنه يمكن للمهتمين من القطاع الخاص المشاركة في هذه المنافسة لإيجاد حلول ابتكارية تقنية للتحديات التنظيمية والإشرافية التي نشرتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وذلك عبر استخدام منصة APIX القائمة على السحابات الإلكترونية.

ومن جانبه، أفاد كبير مسؤولي التقنية المالية لهيئة النقد السنغافورية، سوبنيندو موهانتي، أن منصة APIX للابتكار القائمة على السحابات الإلكترونية ستيسر عملية تنظيم مسابقة هاكاثون من الطراز العالمي عن بعد.

وتأتي أهمية مبادرة التسارع التقني في خضم تداعيات جائحة كوفيد-19 المتفشية حول العالم، وبالرغم من التحديات غير المسبوقة الناشئة عن هذه الجائحة، فإن هذه المبادرة تعول على الجهات المالية التنظيمية والإشرافية لمواصلة عملها لضمان قدرة النظام المالي العالمي على الأداء بصورة مستقرة وفعالة وبشمولية.

وسيتم دعوة المشاركين الذين وقع عليهم الاختيار لعرض مقترحاتهم خلال ورشة عمل افتراضية لهكاثون التسارع التقني المقرر تنظيمها للهيئات الوطنية والجهات المعنية الأخرى في شهر يوليو 2020م.

وتتولى لجنة مستقلة تتألف من خبراء - شكّلتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وتحت رعايتها - باختيار هذه الشركات وبعدها تحديد الحلول الأكثر وعودًا، وسيتم منح جوائز نقدية للفرق المتأهلة للتعويض عن تكاليف المشاركة.

ترشيحات:

السعودية تتيح استرداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 20.4% بنهاية الربع الأول

تمويل شراء سكن جديد بالسعودية يقفز إلى 32 مليار ريال في بالربع الأول

رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

الجوازات السعودية: تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين في المملكة

وزير الموارد البشرية السعودي يوجه رسالة للمراكز التجارية مع عودة النشاط