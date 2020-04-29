أرباح "إيرباص" تتراجع 50% مع أزمة صناعة الطيران

مباشر: تراجعت أرباح شركة "إيرباص" بنحو 50 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع أثر فيروس "كوفيد-19" على صناعة الطيران العالمية.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الطيران الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الأرباح التشغيلية المعدلة بلغت 281 مليون يورو (304.7 مليون دولار أمريكي) في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، مقابل 549 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

في حين سجلت إيرباص صافي خسائر بقيمة 481 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل ربح 40 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحملت الشركة العاملة في قطاع الطيران غرامة قياسية بقيمة 3.6 مليار يورو لتسوية تحقيقات الفساد في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى إيرادات الشركة الفرنسية، فتراجعت بنسبة 15 بالمائة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى الشهر الماضي لتصل إلى 10.6 مليار يورو، مقابل 12.5 مليار يورو في نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللون تشير إلى أن تصل المبيعات إلى 10.65 مليار يورو.

وتستهدف إيرباص خفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 700 مليون يورو لتصل إلى 1.9 مليار يورو في العام الحالي، مع وقف الأنشطة غير الضرورية.