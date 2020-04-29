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"فولفو" تلغي 1300 وظيفة بفعل أزمة كورونا

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"فولفو" تلغي 1300 وظيفة بفعل أزمة كورونا "فولفو" تلغي 1300 وظيفة بفعل أزمة كورونا

مباشر: تعتزم شركة "فولفو" إلغاء 1300 وظيفة في السويد، مع سعي الشركة للتحول السريع جراء أزمة تفشي .

وأعلنت شركة تصنيع السيارات اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بالاستغناء عن 1300 موظف في السويد، مع ضرورة التكيف مع الوضع الحالي وتكثيف المنتجات الجديدة ونماذج الأعمال لمقاومة أزمة الفيروس.

وقالت فولفو إن عمليات التسريح من العمل أصبحت أكثر ضرورة مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي وقيود السفر والتي أضرت بمبيعات السيارات.

وأجبر الوباء شركات صناعة السيارات حول العالم على وقف الإنتاج والاستجابة للهبوط السريع في الطلب.

وأعادت فولفو فتح مصانعها في السويد خلال الأسبوع الماضي بعد إغلاق استمر لمدة شهر تقريبًا.

وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة "فولفو" بنسبة 1.3 بالمائة إلى مستوى 124.70 كرونة سويدية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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