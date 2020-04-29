هيئة السوق السعودية تحيل اشتباهاً بمخالفات على 9 شركات للنيابة العامة

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إحالة اشتباه في مخالفة مجموعة مستثمرين المادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الـ2 من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولاتهم على عدد من أسهم شركات مدرجة في "تداول" إلى النيابة العامة.

وقالت هيئة السوق في بيان لها، إن المخالفات ترجع لتداولات تمت من جانب المستثمرين محل الاشتباه على أسهم 9 شركات مدرجة في السوق المالية السعودية خلال عامي 2017 و2018.

ووفقا للبيان، تمثلت التداولات محل الاشتباه على أسهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"، والخطوط السعودية للتموين "التموين"، واتحاد الخليج للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج"، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، والاتحاد التجاري للتأمين التعاوني "الاتحاد التجاري"، والسعودية لإعادة التأمين التعاوني "الإعادة السعودية"، وتشب العربية للتأمين التعاوني "تشب"، والخليجية العامة للتأمين التعاوني "الخليجية العامة"، وعناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية".

وأكدت الهيئة، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

وشدت هيئة السوق، على أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ترشيحات:

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 20.4% بنهاية الربع الأول

تمويل شراء سكن جديد بالسعودية يقفز إلى 32 مليار ريال في بالربع الأول

موجودات "ساما" السعودية تتراجع إلى 1.81 تريليون ريال نهاية مارس 2020

الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 2.8% بنهاية مارس الماضي

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 6% بالربع الأول من 2020

رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟