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شركة أبحاث: توقعات إيجابية لسهم "ينساب" بالمدى المتوسط ومستهدف السهم 44 ريالا

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شركة أبحاث: توقعات إيجابية لسهم "ينساب" بالمدى المتوسط ومستهدف السهم 44 ريالا شركة أبحاث: توقعات إيجابية لسهم "ينساب" بالمدى المتوسط ومستهدف السهم 44 ريالا

الرياض – مباشر: قالت الراجحي المالية إنه على الرغم من انخفاض أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" خلال الربع الأول من عام 2020 إلا أنها جاءت أعلى من تقديراتها وقريبة من توقعات المحللين.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، أن صافي ربح "ينساب" البالغ 105 ملايين ريال كان أعلى من تقديراتها البالغة 78 مليون ريال، ومن توقعات المحللين البالغة 110 ملايين ريالا.

وحددت الراجحي المالية، السعر المستهدف لسهم "ينساب" عند 44 ريالا، متضمنا التوصية للسهم بالحياد.

وأشارت شركة الأبحاث، إلى أنه على الرغم من أن التوقعات على المدى القريب تبدو ضعيفة بالنظر إلى انخفاض الأسعار وسط الطلب المنخفض، إلا أن التوقعات المتوسطة إلى الطويلة الأجل للشركة تبدو إيجابية؛ نظرًا لمعدلات التشغيل المتسقة، والانتعاش المحتمل في المنتجات.

ولفتت الراجحي، إلى عدم وجود تغيير في توقعاتها لتوزيعات الشركة النقدية على المساهمين لعام 2020 لتظل عند مستوى 2.2 ريال، بتراجع قيمته ريال واحد عن توزيعات العام 2019 والبالغة 3.5 ريال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.47%، لمستوى 43.10 ريالا.

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