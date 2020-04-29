تقرير: أوبر تدرس تسريح 20% من الموظفين

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن شركة "أوبر" تدرس تسريح 20 بالمائة من الموظفين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقالة رئيس قسم التكنولوجيا.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع أخبار التكنولوجيا "ذا إنفورميشن" نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة دون الإفصاح عن هويتها، أمس الثلاثاء، أنه قد يتم تسريح نحو 20 بالمائة من موظفي أوبر.

وكان يعمل في شركة أوبر نحو 27 ألف موظف بنهاية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الملامح النهائية بشأن عملية التسريح لم يتم وضعها بعد لكن من الممكن أن يتم إعلانها على مراحل في غضون الأسابيع القادمة.

وتترجم عمليات التسريح البالغة 20 بالمائة إلى أن أكثر من 5400 موظف تقريباً قد يفقدون عملهم.

ومن جانب آخر، تقدم رئيس قسم التكنولوجيا في أوبر "ثوان فام" باستقالته من المنصب، بعد 7 سنوات من العمل كتنفيذي في الشركة العاملة في خدمات الركوب التشاركي.

وأبلغ رئيس قسم التكنولوجيا قرار استقالته إلى الشركة يوم 24 أبريل/نيسان الجاري والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم 16 مايو/آيار، طبقاً لإفصاح من الشركة.