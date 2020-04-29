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السوق السعودي يواصل ارتفاعه للجلسة الثانية وسط نمو ملحوظ للسيولة

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السوق السعودي يواصل ارتفاعه للجلسة الثانية وسط نمو ملحوظ للسيولة السوق السعودي يواصل ارتفاعه للجلسة الثانية وسط نمو ملحوظ للسيولة

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بإرتفاع ملحوظ، في ظل صعود جميع قطاعاته الرئيسية، وسط تحسن ملحوظ لمستويات السيولة.

وإرتفع المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 1.46% إلى مستوى 6985.33 نقطة رابحاً نحو 100.51 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 5.38 مليار ريال، من خلال 271.5 مليون سهم، مقابل 4.61 مليارات ريال، بتداول 233.88 مليون سهم، بجلسة أمس الثلاثاء.

وتصدّر الإرتفاعات سهم الشرقية للتنمية بنسبة 7.96%، وتلاه سهم طيبة بنسبة إرتفاع قدره 6.03%، كما إرتفع أداء سهم جبل عمر بنسبة 5.98%.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.86%، وسابتكو بنسبة 2.67%، وتراجع أداء سهم عطاء بنسبة 1.57%.

وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 36.809 مليون سهم، بينما تصدر سهم الراجحي نشاط التداول من ناحية القيمة بنحو 641.122 مليون ريال.

وإرتفع قطاع البنوك بنسبة 2.03%، وصعد قطاع المواد الأساسية بنحو1.31%، وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات 0.38%.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" فقد سجل إرتفاعاً بنسبة 7.03%، إلى مستوى 7103 نقطة ليربح نحو 466.32 نقطة.

وتصدر سهم الوطنية للبناء والتسويق الإرتفاعات بنسبة 10.82%، وتلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 7.14%، كما زاد سهم العمران بنحو 4.44%.

وكان المؤشر العام للسوق قد أنهى  تعاملات جلسة الثلاثاء، باللون الأخضر، ليعود للمكاسب بعد تراجعات الجلسة السابقة، في ظل أداء إيجابي لـ3 قطاعات كبرى  مرتفعاً 0.84%، بمكاسب بلغت 57.02 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,884.82 نقطة.

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