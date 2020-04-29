"سامسونج" تعلن تراجع أرباح الربع الأول مع تحذيرات استمرار الأزمة

مباشر: سجلت شركة "سامسونج إليكترونيكس" تراجعاً في صافي الأرباح خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، بفعل تأثيرات وباء "كوفيد-19".

وأظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة في تصنيع الهواتف الصادرة اليوم الأربعاء، أن صافي الأرباح تراجع إلى 4.88 تريليون وون كوري جنوبي (3.99 مليار دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقارنة مع أرباح بنحو 5.04 تريليون وون في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما الأرباح التشغيلية للشركة، فارتفعت بنحو 3.43 بالمائة في الثلاثة أشهر من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي على أساس سنوي إلى 6.45 تريليون وون كوري جنوبي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية سوف تسجل أرباحاً تشغيلية بنحو 6 تريليونات وون.

وبالنسبة لإجمالي إيرادات الشركة، فصعدت بنسبة 5.6 بالمائة في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي إلى 55.33 تريليون وون كوري جنوبي.

ووفقاً لتقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن تسجل إيرادات "سامسونج" 54.7 تريليون وون كوري جنوبي في الربع الماضي.

وفيما يتعلق بالأداء المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، تتوقع الشركة تراجع الإيرادات الإجمالية في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران المقبل مقارنة بالربع الأول، مع خفض "كوفيد-19" الطلب على معظم منتجات الشركة الأساسية.