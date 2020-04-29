أرباح "دويتشه بنك" تتهاوى 67% في الربع الأول

مباشر: تراجعت أرباح "دويتشه بنك" بنحو 67 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع مخصصات مالية لتلافي أثر فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج أعمال المصرف الألماني اليوم الأربعاء، تسجيل صافي أرباح بقيمة 66 مليون يورو (71.62 مليون دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل أرباح بقيمة 201 مليون يورو في فترة المقارنة لعام 2019.

وكانت بنك "دويتشه بنك" قد توقع في وقت سابق من هذا الأسبوع تسجيل أرباح بقيمة 66 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الحالي.

في حين تحولت الأرباح المنسوبة للمساهمين إلى خسائر بقيمة 43 مليون يورو في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، مقابل ربح بلغ 97 مليون يورو في الفترة المقارنة.

واستقرت إيرادات "دويتشه بنك" في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي عند 6.350 مليار يورو، دون تغيير يذكر عن نفس الفترة قبل عام.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "دويتشه بنك" سوف تبلغ 6.4 مليار يورو خلال نفس الفترة.

وخصص البنك 260 مليون يورو (282 مليون دولار) لمواجهة خسائر القروض المحتملة التي قد تنجم عن أزمة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 9:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 1.9 بالمائة إلى مستوى 6.51 يورو.