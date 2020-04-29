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"تداول": صفقة خاصة على مجموعة صافولا بـ4 ملايين ريال

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"تداول": صفقة خاصة على مجموعة صافولا بـ4 ملايين ريال "تداول": صفقة خاصة على مجموعة صافولا بـ4 ملايين ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم مجموعة صافولا، بقيمة بلغت 4.05 مليون ريال، من خلال 100 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 40.50 ريال، وهو ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول سهم "صافولا" بجلسة الثلاثاء بين مستويات 40.65 ريال و40.65 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الجلسة، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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مباشر ()

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