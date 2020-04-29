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قفزة للمعروض النقدي في منطقة اليورو خلال مارس

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مباشر - زينب محمود: تسارع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأكثر من التقديرات على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن المعروض النقدي في منطقة اليورو (إم 3) سجل نمواً بنسبة 7.5 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، مقابل نمو 5.5 بالمائة خلال فبراير/شباط السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن المعروض النقدي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 5.5 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

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وبحسب البيانات، فإن معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة للأسر تراجع إلى 3.4 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 3.7 بالمائة المسجلة في الشهر الثاني من العام الجاري.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن قروض الأسر سوف تصعد بنسبة 3.8 بالمائة خلال الشهر الماضي.

كما شهدت القروض الممنوحة للشركات غير المالية ارتفاعاً بنحو 5.4 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مقابل 3 بالمائة في الشهر السابق له.

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وبحلول الساعة 9:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.0870 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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