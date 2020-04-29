تمويل شراء سكن جديد بالسعودية يقفز إلى 32 مليار ريال في بالربع الأول

مباشر - بدور الراعي: سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف وشركات التمويل بالمملكة العربية السعودية قفزة خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 112% على أساس سنوي.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، ارتفع إجمالي حجم تمويل سكن جديد بنحو 16.88 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

ووصل إجمالي التسهيلات المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل إلى 31.827 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، مقارنة بـــ 15 مليار ريال بالربع ذاته من العام 2019.

وأظهرت بيانات "ساما" أن التمويل من جانب المصارف بلغت نحو 30.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 13.85 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي التمويل من جانب شركات التمويل نحو 1.348 مليار ريال مقابل 1.093 مليار ريال بالربع نفسه من عام 2019.

وارتفع عدد العقود التي تم تمويلها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 125.06%، بزيادة نحو 39.732 ألف عقد ليصل إجمالي العقود إلى نحو 71.037 ألف عقد مقابل 31.642 ألف عقد بالربع الأول من العام 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفع حجم التمويل لشراء سكن جديد من جانب المصارف وشركات التمويل بنسبة 98.6% خلال شهر مارس/ آذار ليصل إلى11.04 مليار ريال، مقارنة بـقيمته بنهاية فبراير/ شباط والبالغ 5.560 مليار ريال.

وارتفع عدد العقود التي تمويلها خلال مارس/ آذار إلى 23.25 ألف عقد تشمل شراء الفلل والشقق والأراضي، مقابل 12.148 ألف عقد في بزيادة نسبتها 91.4% ما يعادل 11ألف عقد.

وبحسب مسح "مباشر" ارتفع عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالمملكة والمقدم من المصارف خلال مارس الماضي لتصل إلى 22.74 ألف عقد، مقابل 11.506 ألف عقد في الشهر نفسه من عام 2019.

وسيطر تمويل شراء الفلل السكنية على النسبة الأعلى من قيمة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد من قبل المصارف بالسعودية في الربع الأول ما يمثل 77.28% من إجمالي حجم التمويل.

وبلغ إجمالي تمويل الفلل خلال الربع الأول من العام الجاري المقدم من المصارف إلى 24.58مليار ريال، مقابل 4.28 مليار ريال لشراء شقق جديدة، و1.605 مليار ريال لتمويل الأراضي.

وأصدرت "ساما"، في مايو 2018، تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل العقاري للأفراد.

وأكدت "ساما" على البنوك والشركات بعدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

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