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الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي

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الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي

مباشر: انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي وقرار السياسة النقدية.

وتتطلع الأسواق إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، لرصد رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي وآفاق السياسة النقدية مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

كما يترقب المستثمرون إعلان بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بيانات مبيعات المنازل قيد الإنتظار.

وتستمر تحركات الولايات الأمريكية بشأن إعادة فتح اقتصادها تدريجياً، مع قرار بعض الولايات بالسماح بعودة أنشطة اقتصادية واجتماعية.

وتجاوزت إصابات مليون شخص في الولايات المتحدة، بينما أصابت ما يزيد عن 3 ملايين شخصاً عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 8:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.0870 دولار، كما انخفض مقابل نظيره الياباني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 106.46 ين.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 1.2444 دولار، كما شهدت انخفاضاً أمام العملة السويسرية بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 0.9717 فرنك.

وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أدائه مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 99.559 وهو قرب أدنى مستوى منذ 15 أبريل/نيسان الجاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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