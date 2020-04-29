أسعار الواردات في ألمانيا تسجل أكبر وتيرة هبوط بـ4 سنوات

مباشر - نوران مجدي: تراجعت أسعار الواردات في ألمانيا خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ عام 2016، مع هبوط حاد في تكاليف الطاقة.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن أسعار الواردات تراجعت بنسبة 5.5 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، مقابل انخفاض بنحو 2 بالمائة في فبراير/شباط السابق له على أساس سنوي.

وتعتبر هذه هي أكبر وتيرة تراجع للواردات الألمانية على أساس سنوي منذ مارس/آذار عام 2016 عندما هبطت أسعار الواردات بنحو 5.7 بالمائة.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الواردات الألمانية بنحو 3.5 بالمائة في مارس/أذار الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات في ألمانيا سوف تهبط بنحو 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة.

وجاء الهبوط الحاد في أسعار الواردات الألمانية مع تراجع ملحوظ لتكاليف الطاقة، خاصة النفط الخام الذي شهد انخفاضاً كبيراً في العام الحالي.

وبحلول الساعة 8:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.0866 دولار.