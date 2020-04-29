أرباح "باركليز" تتراجع 42% مع زيادة مخصصات القروض السيئة

مباشر: تراجعت أرباح بنك "باركليز" بنحو 42 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بفعل تخصيص المجموعة المصرفية حوالي 2.1 مليار جنيه إسترليني للخسائر المحتملة من القروض المتأثرة سلباً من وباء كورونا.

وبحسب نتائج أعمال البنك البريطاني الصادرة اليوم الأربعاء، فإنه حقق صافي أرباح بقيمة 605 مليون جنيه إسترليني خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل 1.04 مليار إسترليني أرباح مسجلة في الربع المماثل من عام 2019.

وصعدت المخصصات للقروض السيئة إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.62 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 448 مليون جنيه إسترليني المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لنتائج الأعمال، فإن رسوم ضعف الائتمان والتي تتجاوز حالياً ملياري إسترليني تعكس التقديرات الأولية للبنك البريطاني حيال تأثير وباء "كوفيد-19".

أما أرباح المجموعة البريطانية قبل خصم الضرائب، شهدت تراجعاً بنحو 38 بالمائة في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي إلى 913 مليون إسترليني.

وبالنسبة لإجمالي دخل مجموعة باركليز، فارتفع بنحو 20 بالمائة في الربع الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 6.283 مليار جنيه إسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك البريطاني "جيس ستالي" إنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين المحيطة الاتجاه الهبوطي في النشاط الاقتصادي وبيئة معدلات الفائدة المنخفضة، فمن المتوقع أن يكون عام 2020 صعباً.

وبحلول الساعة 8:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "باركليز" بنحو 5.1 بالمائة ليصل إلى 102.70 بنس إسترليني.