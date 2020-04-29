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سعر الذهب يتراجع عالمياً قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانات النمو

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سعر الذهب يتراجع عالمياً قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانات النمو سعر الذهب يتراجع عالمياً قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانات النمو

مباشر: تراجعت الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات النمو الاقتصادي.

ومن المقرر إعلان  قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن وضع الاقتصاد والمسار المستقبلي لمعدلات الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي وأسعار المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من أدنى مستوى في ست سنوات خلال الشهر الجاري حيث عطلت القيود المفروضة النشاط الاقتصادي وأوقفت ملايين الأمريكيين من العمل.

وبحلول الساعة 7:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1719.10 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً مستوى عند 1705.25 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 99.557.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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