خام نايمكس يقفز 15%.. و"برنت" يتجاوز 21 دولاراً

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 15 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تجاوز خام برنت 21 دولاراً للبرميل، مع استمرار حالة التقلبات في السوق العالمي.

وتأتي القفزة في أسعار الذهب الأسود بعد تقرير أولي صادر بالأمس عن معهد البترول الأمريكي أظهر أن مخزونات النفط الأمريكي قفزت بنحو 10 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل/نيسان الجاري لتصل إلى 510 ملايين برميل.

لكن هذه الزيادة كانت أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراكم بنحو 10.6 مليون برميل في الأسبوع المنقضي.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية بشأن المخزونات النفطية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وفي سياق آخر، خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمريين توقعات أسعار خامي نايمكس وبرنت إلى 30 و35 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام على الترتيب وإلى 40 و45 دولار للبرميل على التوالي في عام 2021.

ولا تزال معضلة انهيار الطلب العالمي على النفط - الناجمة عن تفشي وباء كورونا - قائمة وسط استمرار عمليات الإغلاق الوطني في غالبية أنحاء العالم رغم اعتزام البعض تخفيف هذه القيود.

وبحلول الساعة 8:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 2.9 بالمائة ليسجل 21.06 دولار للبرميل بعد أن سجل 21.60 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

وبالنسبة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران فشهد ارتفاعاً بأكثر من 13.5 بالمائة ليصل إلى 14.01 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي شهد مكاسب تصل إلى 15 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات ليسجل 14.49 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط إلى تقلبات حادة في تداولات أمس الثلاثاء.