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تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

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تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل إعلان قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومع استمرار نتائج أعمال الشركات.

وتنتظر الأسواق العالمية نتائج اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بعدم قيامه بتغيير معدل الفائدة الذي يتراوح حالياً بين صفر و 0.25 بالمائة.

 

لكن المستثمرون يترقبون مدى رؤية البنك المركزي الأمريكي للوضع الاقتصادي الحالي، وآفاق السياسة النقدية المستقبلية.

كما يترقب المستثمرون عن كثب نتائج أرباح إيرباص ودويتشه بنك وباركليز و"جي.إس.كيه" وستاندرد تشارترد وفولكس فاجن في وقت لاحق من اليوم.

 ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلكين النهائية لمنطقة اليورو لشهر أبريل/نيسان خلال الساعات المقبلة من اليوم.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقبت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 340.5 نقطة، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 5973.9 نقطة.

في حين استقر كل من المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 10798 نقطة، والمؤشر الفرنسي "كاك" عند 4567 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.0866 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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