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اليوم.. أسواق اليابان تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية

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اليوم.. أسواق اليابان تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية اليوم.. أسواق اليابان تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية

مباشر: تغلق البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين اليوم الأربعاء، بالتزامن مع عطلة رسمية في البلاد.

ويأتي توقف التداولات في الأسواق المالية باليابان بالتزامن مع إجازة رسمية في البلاد تعرف باسم "يوم شووا".

ومن المقرر أن تعاود بورصة طوكيو التداولات غداً الخميس.

وكان مؤشر "نيكي" سجل مكاسب بنحو 2.7 بالمائة خلال أول جلسة في الأسبوع الجاري لكنه شهد هبوطاً هامشياً في جلسة أمس الثلاثاء.

وأنهى مؤشر "نيكي" الياباني جلسة أمس عند مستوى 19771 نقطة بعدما تراجع بنسبة هامشية 0.06 بالمائة.

في حين أغلق المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" داخل النطاق الإيجابي عند 1449 نقطة بارتفاع 0.1 بالمائة.

ويركز المستثمرون في الوقت الحالي على نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام الجاري، وسط مراقبة تداعيات "كورونا" على الأداء المالي لهذه المؤسسات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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