القطاعات الكبرى تصعد بالسوق السعودي في مستهل التعاملات

الرياض - مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم القطاعات الكبرى بقيادة المواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تداول ارتفاعاً نسبته 0.75% إلى مستوى 6936.25 نقطة رابحاً نحو 51.43 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الشرقية للتنمية بنسبة 5.97%، تلاه سهم شمس بنسبة 4.90%، كما ارتفع أداء سهم أسمنت الشرقية بنسبة 4.88%.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم عناية بنسبة 1.26%، وتلاه سهم الخبير ريت بنحو 0.85%، كما انخفض أداء سهم إم آي إس بنسية 0.74%.

وارتفع قطاع المواد الأساسية بنحو 1.39%، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، وحقق قطاع البنوك مكاسب بنسبة 0.57%.

وتصدر سهم دار الأركان نشاط التداول من ناحية الحجم بنحو 4.3 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 53.8 مليون ريال.

وجرى التعامل على أكثر من 44 مليون سهم، وبقيمة بلغت 836.77 مليون ريال موزعة على أكثر من 39 ألف صفقة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأخضر، ليعود للمكاسب بعد تراجعات الجلسة السابقة، في ظل أداء إيجابي لـ3 قطاعات كبرى مرتفعاً بنحو 0.84%، بمكاسب بلغت 57.02 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,884.82 نقطة.

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