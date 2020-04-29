أخبار عاجلة

اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 16/5/2020 -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا -
الإمام الطيب - مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب | السبت 16/5/2020 | الحلقة الكاملة -
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

القطاعات الكبرى تصعد بالسوق السعودي في مستهل التعاملات

Print
القطاعات الكبرى تصعد بالسوق السعودي في مستهل التعاملات القطاعات الكبرى تصعد بالسوق السعودي في مستهل التعاملات

الرياض - مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم القطاعات الكبرى بقيادة المواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تداول ارتفاعاً نسبته 0.75% إلى مستوى 6936.25 نقطة رابحاً نحو 51.43 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الشرقية للتنمية بنسبة 5.97%، تلاه سهم شمس بنسبة 4.90%، كما ارتفع أداء سهم أسمنت الشرقية بنسبة 4.88%.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم عناية بنسبة 1.26%، وتلاه سهم الخبير ريت بنحو 0.85%، كما انخفض أداء سهم إم آي إس بنسية 0.74%.

وارتفع قطاع المواد الأساسية بنحو 1.39%، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، وحقق قطاع البنوك مكاسب بنسبة 0.57%.

وتصدر سهم دار الأركان نشاط التداول من ناحية الحجم بنحو 4.3 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 53.8 مليون ريال.

وجرى التعامل على أكثر من 44 مليون سهم، وبقيمة بلغت 836.77 مليون ريال موزعة على أكثر من 39 ألف صفقة.

وأنهى سوق الأسهم - تداول، جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأخضر، ليعود للمكاسب بعد تراجعات الجلسة السابقة، في ظل أداء إيجابي لـ3 قطاعات كبرى مرتفعاً بنحو 0.84%، بمكاسب بلغت 57.02 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,884.82 نقطة.

ترشيحات:

"المتحدة للتأمين": مجلس الإدارة يوافق على استقالة نائب الرئيس ويتحفظ على الأسباب

إدارة "صدق" توافق على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من خسائرها المتراكمة

"سويكورب وابل ريت": إعادة افتتاح جميع المجمعات التجارية جزئياً

مساهمو "الدريس" يقرون توزيع 1.5 ريال عن عام 2019

وزير: الشركة السعودية لخدمات التعدين تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية