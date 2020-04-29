الجوازات السعودية: تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين في المملكة

الرياض – مباشر: أعلنت الجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، عن قيامها بتمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة؛ ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، وذلك حتى تاريخ 21 رمضان 1441هـ.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه يمكن استرداد المبلغ المدفوع للغرامة، إلى جانب طباعة الهوية والتوصيل من منصة "أبشر" خلال الـ48 ساعة القادمة.

ووجه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، منتصف الشهر الماضي، المديرية العامة للجوازات بإتاحة خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة.

ويتم تمديد التأشيرات من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

ويشمل القرار من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ 180 يوماً وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية.

وأعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، في 23 سبتمبر/ أيلول 2019، عن صدور الموافقة من الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على إعفاء اليمنيين أو أفراد عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجديد الإقامات، رسوم مرافقين، هوية زائر، التغيب عن العمل وغيره.

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