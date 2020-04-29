اليوم.. عودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالسعودية

الرياض ـ مباشر: يبدأ اليوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان، السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالسعودية، وممارستها لأعمالها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وتشمل الأنشطة، محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية "المولات"، وشركات المقاولات والمصانع، وذلك وفقاً لما نص عليه الأمر الملكي، الذي صدر مؤخراً، برفع منع التجول جزئياً.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الأحد الماضي أمرا ملكيا برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 13 مايو 2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وبموجب القرار يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح، على مدار الفترة التي تضمنها الأمر الملكي.

ونص الأمر الملكي على الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

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