"المتحدة للتأمين": مجلس الإدارة يوافق على استقالة نائب الرئيس ويتحفظ على الأسباب

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، على استقالة نائب رئيس المجلس عمر مخارش، من منصبه كنائب رئيس وعضو مجلس إدارة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس مجلس الإدارة تقدم باستقالته بتاريخ 22 أبريل / نيسان الجاري، وتمت الموافقة عليها بتاريخ 27 أبريل / نيسان، على أن تسري بتاريخ الموافقة.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يتحفظ على ما ورد في استقالة العضو عمر مخارش من أسباب.

كما لفتت إلى أن مجلس الإدارة قام باستعراض الملاحظات التي وردت بالاستقالة، وتم تقديم الإفادات لكل ملاحظاته، أثناء اجتماع مجلس الإدارة، ومنحه فرصة للرد إلا أنه لم يبدي أية ملاحظات إضافية.

وأكدت الشركة أن مجلس الإدارة يقوم باتباع وتطبيق الأنظمة المرعية والتعليمات ذات العلاقة وتطبيق جميع السياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارتها حسب الأنظمة.

وبينت أن المجلس قام بتكليف لجنة المراجعة للبحث في ملاحظات العضو المستقيل، وقدمت تقريرها الذي يؤكد بأن الشركة تسير في المسار الصحيح وأن سياسات الشركة متوافقة مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه تم عرض التقرير على أعضاء المجلس بحضور العضو المستقيل ولم يقدم بشأن التقرير أية ملحوظات.

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