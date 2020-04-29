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إدارة "صدق" توافق على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من خسائرها المتراكمة

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إدارة "صدق" توافق على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من خسائرها المتراكمة إدارة "صدق" توافق على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من خسائرها المتراكمة

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة للتنمية الصناعية (صدق)، اليوم الأربعاء، عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة العادية للتصويت بالموافقة على استخدام كامل رصيد الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن قيمة الاحتياطي النظامي لدى الشركة يبلغ 8.09 مليون ريال، سيستخدم لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 25.85 مليون ريال كما في نهاية عام 2019، التي تمثل نسبة 6.46% من رأس المال.

وأضافت الشركة، أن إجمالي الخسائر المتراكمة المتبقية بعد استخدام جزء من الاحتياطي لتغطيتها تبلغ 17.76 مليون ريال، تمثل نسبة 4.44% من رأس المال.

ولفتت، إلى أنه سيتم عرض القرار للجمعية العامة العادية لمساهمي (صدق) للتصويت عليه، وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري إن وجد في حينه.

وأظهرت النتائج المالية للشركة تعميق خسارتها خلال عام 2019 بنسبة 30.23% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 39.2 مليون ريال، مقابل 30 مليون ريال خسارة بالفترة نفسها من العام 2018.

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