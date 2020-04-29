"سويكورب وابل ريت": إعادة افتتاح جميع المجمعات التجارية جزئياً

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة سويكورب مدير صندوق سويكورب وابل ريت، عن إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات التجارية التابعة للصندوق.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سوف يستمر إغلاق الأنشطة التي لا توافق مع الاشتراطات الاحترازية التي حددها الأمر الملكي، وغيرها من الأنشطة المحددة من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الشركة على التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والإرشادات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص في حينها.

كما لفتت إلى أن إعادة الافتتاح الجزئي للمجمعات التجارية، جاء بناءً على الأمر الملكي الصادر مؤخراً، والمتضمن رفع منع التجول جزئياً، والسماح بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، الموافق 29 أبريل 2020م.

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